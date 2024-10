Tutti gli istituti scolastici del Comune dl Ozieri resteranno chiusi nella giornata di domani, giovedì 3 maggio 2018.

E’ quanto disposto dal sindaco Marco Murgia che ha emesso l’ordinanza considerato l'avviso di condizioni meteorologiche avverse emanato del Centro Funzionale Regionale Decentrato-Settore Meteo, con il quale si informa che, dalle ore 23:59 di oggi e sino alle ore 23:59 di domani 3 maggio, si prevede un'estensione del livello di moderata criticità per rischio idrogeologico e Idraulico localizzato anche nel Logudoro.

“In tali condizioni – si legge nel provvedimento - l'attività scolastica diventa problematica, sia perché non è possibile garantire la presenza del personale docente e ausiliario, che soprattutto per la pericolosità delle strade cittadine e del circondario, nonché per la mancata circolazione degli scuolabus comunali. Pertanto – continua il primo cittadino - si è ritenuto opportuno disporre la chiusura di tutte le scuole cittadine e asilo nido per la giornata di giovedì”.