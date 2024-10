Sarà interamente dedicata ai giovani la penultima giornata del viaggio di Liberaidee in Sardegna.

L’appuntamento per domani 15 dicembre è a Gergei dove, dalle 10.00, nel bene confiscato di Su Piroi, seicento giovani provenienti da tutta la Sardegna si ritroveranno per dare a “Cambia rotta. Una scuola che accoglie, che dialoga e che integra”, momento di apertura del progetto Scuola & Volontariato, realizzato da Sardegna Solidale in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna.

L’obiettivo del progetto è quello di avvicinare i giovani ai temi della solidarietà, proponendo loro un percorso formativo all’interno di una associazione di volontariato.

All’iniziativa prenderanno parte anche Pino Tilocca di LiberaMemoria, il vicepresidente nazionale di Libera Davide Pati, il sindaco di Gergei Rossano Zedda, il vicepresidente del Consiglio regionale della Sardegna Eugenio Lai, il presidente Co.Ge. Sardegna Bruno Loviselli, e il referente di Libera Sardegna Giampiero Farru.

La settimana sarda di LiberaIdee si chiuderà domenica 16 con il Libera Day, con i banchetti di promozione e di tesseramento a Libera allestiti nei principali centri dell’isola, e con l’iniziativa “Nel cammino minerario di Santa Barbara a piedi, a cavallo, in bicicletta…”, in programma dalle 10.00 a Iglesias.