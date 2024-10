Il mondo della scuola die addio al dirigente scolastico Pierpaolo Porcu. Il 51enne, che da tempo lottava contro un male incurabile, in quest’ultimo periodo è stato preside all'istituto geometri Bacaredda di Cagliari.

Un dirigente molto noto e stimato nel capoluogo e in tutta l'isola, promotore di diversi progetti elaborati per coinvolgere i suoi studenti in iniziative sociali, spesso di carattere nazionale, al di là delle lezioni in aula.

Proprio il Bacaredda-Atzeni aveva rappresentato la Sardegna alla Cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 2017-2018 alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella e della ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli: la scuola era stata premiata per uno spot contro gli incendi. (foto Ansa)