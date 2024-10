Il 50% del totale degli studenti delle scuole superiori sono tornati questa mattina in classe. L’altra metà lo farà più avanti. Tra due settimane, infatti, si farà il punto della situazione e si deciderà se e cosa cambiare sul piano organizzativo.

Davanti agli ingressi degli istituti, sia in entrata che in uscita, si cerca di evitare assembramenti e garantire la distanza di sicurezza. Sotto questo aspetto, anche alcuni insegnanti fanno sentire la propria voce. Un caso, tra i diversi, ad Alghero: una docente non appena ha notato una situazione di criticità davanti alla scuola è uscita dall’istituto e si è appellata al senso di responsabilità degli studenti.

Propri per questi ultimi, il Coordinamento Presidenti Consiglio d'Istituto – Sardegna ha scritto una lettera: “E’ finalmente arrivato il momento di rientrare a scuola in presenza, dopo quasi un anno di distanza, di video lezioni, di ‘scuola virtuale’. Tutto è a posto per accogliervi. La scuola, che ha sempre garantito la completa sicurezza di ogni spazio al suo interno, le aziende di trasporto pubblico e privato che hanno potenziato notevolmente il loro fondamentale servizio per renderlo adatto alle necessità contingenti”.

“Ora però - si legge ancora - sta a voi non vanificare questo grande lavoro svolto con enormi sacrifici. Siete chiamati ad un'altra prova di maturità sociale e civile: rispettare le regole per contenere il virus, attraverso il mantenimento delle distanze per evitare gli assembramenti, l’utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale, la ripetuta sanificazione delle mani. Solo rispettando queste piccole regole potrete riuscire a continuare questa “normalità didattica e #sociale” che oggi avete riconquistato”.

“Certo, tutti siamo consapevoli che questi 11 mesi sono stati drammaticamente unici, che ancora molto dobbiamo fare, ma il rientro a scuola in presenza è una vera luce che illumina il cammino. Solamente collaborando insieme (scuola, famiglia, società) riusciremo a proseguire”, conclude il Coordinamento Presidenti Consiglio d'Istituto – Sardegna.