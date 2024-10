In vista del 1 febbraio, data di ritorno a scuola in presenza degli studenti sardi degli istituti superiori, torna di attualità l'organizzazione del trasporto pubblico locale, che secondo le rassicurazioni dell'assessore regionale dei Trasporti Giorgio Todde è pronto e organizzato.

“Non abbiamo motivo di dubitare delle parole dell'assessore Todde - dichiarano i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia Francesco Mura, Fausto Piga e Nico Mundula - “ora è il momento di ridare agli studenti e ai loro genitori fiducia nel trasporto pubblico locale da/per le scuole”.

Il tema trasporto pubblico non è certo una criticità tutta sarda, ma riguarda l'intera Italia da nord a sud, e la difficoltà mai negata dalle società pubbliche di trasporto è stata quella di ben conciliare le doverose limitazioni al riepimento dei pullman, nell'ottica di contrastare i contagi, con l'esigenze viaggio dei pendolari sopratutto nelle ore di punta.

In Sardegna, per sopperire alla vulnerabilità del trasporto pubblico di inizio anno scolastico, il Consiglio Regionale era prontamente intervento con lo stanziamento di nuove risorse con l'obiettivo di potenziare l'offerta di trasporto messa sotto pressione, risorse che ora dovrebbero consentire la svolta sicurezza ed efficienza per l'Arst.

“Non facciamoci trovare impreparati” - avvertono gli esponenti sardi di Fratelli d'Italia in Consiglio Regionale - “il potenziamento del trasporto pubblico passa soprattutto dall'impiego di mezzi privati, inoltre serve un occhio di riguardo soprattutto nelle zone interne, dove i trasporti rappresentano un fattore storico di disagio e spesso si è costretti ad utilizzare l'auto propria”.