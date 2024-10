Stamattina Il sindaco di Sassari Nicola Sanna ha ricevuto a Palazzo Ducale una delegazione di mamme degli allievi dell'istituto “Castellaccio” di via Baldedda, oggetto negli ultimi mesi di diverse incursioni da parte di ignoti.

“Sono in costante dialogo con il questore, che ho raggiunto telefonicamente anche questa mattina – ha sottolineato il primo cittadino – per avere contezza delle attività che si intendono mettere in campo per assicurare alla giustizia i responsabili dei furti. Per ciò che riguarda gli interventi che l'amministrazione comunale può garantire, sono diverse le soluzioni che si stanno valutando. Si pensa ovviamente all'attivazione di un impianto di videosorveglianza e di un sistema di allarme collegato alla centrale di Polizia. Stiamo considerando anche l'installazione di inferriate fisse, senza dover necessariamente blindare la scuola”.

“La prossima settimana – ha concluso Sanna – sarà effettuato un sopralluogo con i tecnici del Settore Lavori Pubblici e dopo l'approvazione del bilancio, prevista per la seduta di Consiglio Comunale di martedì 12 marzo, provvederemo alla pubblicazione di un avviso per l'affidamento degli interventi”.