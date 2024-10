“I problemi delle strutture scolastiche sono vecchi e noti e necessitano della massima attenzione per questo motivo, oltre alle emergenze, stiamo affrontando il problema in maniera organica e puntuale con un progetto di censimento delle criticità delle scuole. È in via di predisposizione un piano di riqualificazione delle strutture e di adeguamento ambientale degli edifici scolastici, con la definizione delle priorità di intervento".

A parlare è l’Assessore all’Istruzione del comune di Alghero, Gabriella Esposito, in seguito alla lettera scritta da una mamma di un alunno della scuola per l'infanzia e scuola media di Santa Maria La Palma che ha denunciato preoccupata lo stato fatiscente della stessa scuola.

"Per l’attuazione del programma – precisa Gabriella Esposito - abbiamo disposto il reperimento delle risorse che ammontano ad un milione di euro”.

Intanto, l’Amministrazione fa sapere che sta lavorando sulle emergenze causate da problematiche ataviche nelle strutture cittadine. Nei giorni scorsi il Sindaco Mario Bruno insieme agli Assessori Gabriella Esposito e Raimondo Cacciotto ha svolto un sopralluogo nell’istituto scolastico di Santa Maria la Palma, dove le carenze e le mancate manutenzioni del passato stanno causando diversi problemi. "I problemi radicati sono pesanti - si legge in una nota stampa del Comune -, da qui l’intervento urgente che vede da oggi gli operai del Comune immediatamente al lavoro per interventi di manutenzione urgente mirati a risolvere i problemi della scuola. Il settore manutenzioni sta lavorando alla sistemazione delle canalizzazioni di acqua piovana, causa delle infiltrazioni che provocano disagi soprattutto nella sala giochi della scuola e le legittime proteste da parte dei genitori. L’intervento di risanamento prevede l’eliminazione delle cause delle infiltrazioni, il trattamento antimuffa e la tinteggiatura delle aule danneggiate dall’umido. A breve, agli inizi della prossima settimana, sarà inoltre attuato un progetto straordinario di riqualificazione della parte esterna della scuola con la creazione di un parco giochi sicuro e funzionale. Il progetto di complessivi 40 mila euro, compreso anche un intervento a Fertilia, prevede il recupero dell’area esterna per adibirla a parco giochi. L’impresa aggiudicataria si occuperà di rialzare e riportare a livello la sede di calpestio, in modo da evitare i frequenti allagamenti, della messa in opera di un prato verde, di realizzare i marciapiedi, di allestire la recinzione con essenze arboree, di rendere fruibile e sicura l’area giochi. All’intervento degli operai del Comune si aggiunge quello della Società in House, che nei prossimi giorni si occuperà degli interventi di manutenzione".