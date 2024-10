In Sardegna

“Sull'accorpamento della scuola di Goni a San Basilio, la Regione non ha preso alcuna decisione, ma ha recepito le richieste del Comune, senza sostituirsi alla volontà del territorio, così come è possibile verificare nel Piano di dimensionamento provinciale di Cagliari pervenuto in data 30 novembre 2015”.