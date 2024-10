Nella giornata di ieri, su proposta dell’Assessore Nicola Addis, è stato approvato, all’unanimità, lo statuto, il regolamento e lo schema di convezione per la scuola civica di musica (capofila Torralba) da parte del Comune di Giave.

«In questo modo – ha spiegato la Sindaca Maria Antonietta Uras – Giave apre ai suoi cittadini la scuola civica di musica e invita alla partecipazione tutti: chitarra classica ed elettrica, pianoforte e tastiera, organetto e fisarmonica, percussioni e batteria, violino, clarinetto, flauto, canto, coro voci bianche e coro per adulti, compresa la propedeutica fino ai bambini di 8 anni».

Per avvicinare e far conoscere la scuola ai cittadini, sarà attivato, in collaborazione con il direttore artistico Bruno Camera, un corso gratuito che avrà inzio il 23 novembre per terminare il 31 dicembre.

Gli interessati dovranno compilare un modulo di pre-iscrizione, dove dovrà essere indicato lo strumento da studiare, da presentare presso la biblioteca comunale. Per le adesioni dei minori dovrà farsi carico il genitore.

Dall’1 al gennaio verranno, invece aperte le iscrizioni ufficiali con pagamento della quota di 100 euro per 20 lezioni da 60 minuti. I corsi, che si svolgeranno presso il Centro sociale, si terranno presso il centro una volta a settimana e termineranno nel mese di giugno. La scuola si concluderà con un saggio finale e con il rilascio degli attestati di frequenza. Preannunciata l’organizzazione, durante il periodo di Natale, un concerto gratuito rivolto alla cittadinanza.

Per la prima cittadina, questa è «una grande possibilità per il paese di Giave che in questo modo si arricchirà di cultura con la musica, grande portatrice di educazione e sensibilità d'animo in un contesto culturale di elevato spessore».