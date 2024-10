A Sorgono l'istituto per l'agricoltura e lo sviluppo rurale continua a imbarcare acqua nonostante i recenti lavori di manutenzione. Lo stabile che ospita la scuola professionale all'inizio dell'anno, in seguito alle polemiche sollevate dagli studenti, era stato oggetto di lavori di manutenzione e di impermeabilizzazione portati avanti dalla Provincia di Nuoro. A pochi mesi dal restauro la situazione non sembra essere cambiata.

LA DENUNCIA «Nel nostro istituto continua ad entrare l'acqua», dicono in coro gli alunni e il personale che lavora nella struttura. Insomma, i lavori di manutenzione in seguito alle proteste sono stati eseguiti, ma a quanto pare non sono serviti a nulla visto che la situazione è uguale a quella denunciata nei primi mesi dell'anno in corso. Era il 7 gennaio, infatti, quando nell'istituto agrario avevano avuto inizio i lavori di ristrutturazione dell'edificio appaltati dalla Provincia di Nuoro. Il piano di manutenzione prevedeva il rifacimento e la impermeabilizzazione del tetto di una parte della scuola.

I lavori, inspiegabilmente, erano stati interrotti prima della loro conclusione e per diversi giorni il cantiere risultava bloccato. In seguito alle proteste degli studenti una classe era stata addirittura trasferita nella sala mensa a causa del freddo, visto che anche l'impianto di riscaldamento era inefficiente. Una quinta era finita nella bidelleria, mentre una seconda faceva lezione nell'aula di informatica.

PROTESTE E SCIOPERI Alle lamentele erano seguiti anche diversi scioperi. La Provincia di Nuoro allora aveva fatto sapere che i lavori erano stati interrotti a causa del maltempo e che sarebbero ripresi quanto prima. Gli uffici tecnici dell'ente nuorese avevano tenuto a precisare che tutto risultava procedere nella norma e che se il tempo avesse concesso una tregua sarebbe stato possibile portare a conclusione le opere di sistemazione già avviate. In effetti così è stato, ma oggi ci si chiede come siano stati eseguiti gli interventi di manutenzione visto che quando piove l'istituto è ancora soggetto alle infiltrazioni dell'acqua.

EMERGENZA CONTINUA Quello dell'istituto agrario di Sorgono è un problema che accomuna molti edifici scolastici alle prese con gravi carenze strutturali. E in taluni casi è a rischio la sicurezza stessa degli alunni.