Atto vandalico, nella notte tra sabato e domenica, su alcuni palazzi storici di piazza Duomo, a Sassari. Alcune scritte rosse sono state impresse sulle facciate degli edifici.

In un post e un video pubblicati sui social, il sindaco Giuseppe Mascia parla di “scempio compiuto da qualche scriteriato”.

“Simili atti vanno non solo condannati ma impediti con ogni mezzo a disposizione. Per questo nella imminente sessione di bilancio prevediamo di investire alcune centinaia di migliaia di euro per installare le camere di videosorveglianza e per renderle attive – sottolinea il sindaco di Sassari – Entro giugno l’investimento in tal senso sarà ulteriormente rimpinguato, così come concordato con la Prefettura e la Questura di Sassari in sede di commissione per la pubblica sicurezza. Nel frattempo agli autori di questo sfregio, che è uno sfregio a tutta la comunità, dico di vergognarsi”.