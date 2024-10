E’ accaduto in piazza Marmilla, nel centro abitato di Carbonia: stavolta, il colore della vernice spray dei delinquenti è di colore nero, ma fa poca differenza con lo sfregio nei confronti dei tutori dell’ordine. Stavolta le offese sono contro un maresciallo della Benemerita, le indagini sono scattate immediatamente per cercare di dare un volto e un nome a chi impunemente ha agito deturpando quel brandello di muro.

Così come è accaduto per Iglesias, (dove due giovanissimi sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per una vicenda analoga, che ha visto la facciata del municipio sfregiata), anche in questo caso i Carabinieri della Compagnia stanno seguendo ogni pista. Con l’auspicio di individuare i protagonisti di questa “bravata”.