Scritte minatorie sono apparse contro il personale della Forestale di Bolotana. Ne dà notizia l'Associazione nazionale forestali (Anfor) "che manifesta solidarietà e vicinanza ai colleghi della stazione fatti oggetto delle gravi scritte intimidatorie in luogo pubblico".

Il nuovo atto intimidatorio arriva dopo l'attentato incendiario messo a segno il 24 aprile scorso ai danni delle auto del comandante e di un agente della stessa stazione.

"Auspichiamo che la comunità locale, attraverso gli organi democratici, si interroghi sul malessere alla base di queste azioni e isoli chi intende fomentare la pacifica convivenza civile - si legge in una nota dell'Anfor - Confidiamo che l'amministrazione forestale, d'intesa con le altre istituzioni, sappia dare le risposte per garantire la serenità degli operatori del presidio, per salvaguardare l'ambiente e difendere il patrimonio forestale dagli incendi, riaffermando i principi di legalità e rispetto a derive antidemocratiche".