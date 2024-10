Scritte ingiuriose contro il leader della Lega, Matteo Salvini, sono comparse nella serranda della sede di Fratelli d'Italia a Cagliari, in via Temo. Il caso è stato segnalato alla Polizia, che ha avviato gli accertamenti.

"Nessuno e niente ci intimorisce - ha commentato il responsabile politico per la Sardegna del Movimento Noi con Salvini, Nicola Molteni - sono gesti da parte di chi non ha il coraggio di dimostrare il dissenso mettendoci la faccia. Matteo Salvini verrà a Cagliari l'11 febbraio prossimo per parlare di politica in un territorio importante come la Sardegna, non ci fermeranno azioni di persone imbecilli che si celano dietro l'anonimato".