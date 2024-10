"Il Presidente, il Comitato Esecutivo, il Consiglio Regionale interpretando il sentimento comune dei sindaci e amministratori sardi esprime la vicinanza e la solidarietà al Sindaco di Ulassai Gian Luigi Serra per le minacce ricevute questa notte da mano anonima e ignobile". Lo scrive il presidente dell'Anci Sardegna, Emiliano Deiana, in merito alle scritte apparse stanotte sui muri ad Ulassai, in Ogliastra.

"Ormai, e non da oggi - prosegue Deiana -, uno degli sport nazionali in Sardegna è insultare, delegittimare, indebolire, minacciare la figura dei sindaci e degli amministratori comunali".

"Tanti 'cattivi maestri' si agitano nelle comunità e sui social Network che, immancabilmente, armano la mano dei vili, dei vigliacchi. Le comunità sarde sono costituite nella stragrande maggioranza di persone oneste, laboriose, civili. Non sarà una sparuta minoranza ad averla vinta. Le comunità isoleranno i violenti e i cattivi maestri: di ieri, di oggi", conclude.