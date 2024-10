Il consiglio comunale di Nuoro ha espresso solidarietà in maniera unanime al sindaco di Nuoro Andrea Soddu per le scritte intimidatorie apparse stamattina a Farcana, sul monte Orotobene.

"Esprimo la solidarietà mia personale e dell'intera assemblea al Sindaco Andrea Soddu per queste farneticanti scritte apparse oggi in città - ha esordito il presidente del Consiglio Sebastian Cocco - Se non fosse per testimoniare ancora una volta dei rischi cui siamo esposti noi amministratori locali e rappresentanti dei cittadini, queste frasi non meriterebbero la ribalta e l'attenzione di nessuno. In ogni caso non bisogna abbassare la guardia".

Solidarietà a Soddu è stata espressa anche dall’associazione "Vivere a Colori" che da anni in città combatte per il diritto alla salute, un punto rovente questi giorni in città e richiamato da una delle scritte: "Per una poltrona in Europa di sei venduto la nostra salute".

"Ringrazio tutti per la solidarietà che mi avete espresso - ha detto il sindaco Soddu - Il lavoro svolto in questi anni, seppure con gli errori che ci potranno essere stati, è sempre stato rivolta alla città e ai cittadini, comprese le battaglie per la sanità, nelle quali sono sempre stato al fianco dell'associazione 'Vivere a Colori' e di tutte le altre associazioni che combattono per il diritto alla salute e che oggi voglio ringraziare pubblicamente".