Sardegna For You, in collaborazione con l'Avis di Pozzomaggiore e con il patrocinio del comune di Pozzomaggiore, ha promosso per sabato 25 novembre, a partire dalle 9.00, una giornata dedicata alla prevenzione del tumore alla prostata e l’ecografia al seno 8donne dai 16 ai 40 anni).

L’iniziativa si svolgerà presso la sede Avis in via Guglielmo Marconi numero 4.

Le visite avranno un costo di 25 (esplorazione digito rettale) e di 30 euro (visita specialistica per il seno).

Gli interessati dovranno essere in possesso della tessera sanitaria e potranno prenotarsi al numero 3498379699 oppure tramite il sito internet www.sardegnaforyou.com.