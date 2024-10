Domani, martedì 22 dicembre, alle ore 12.15 in videoconferenza stampa, il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas farà il punto sull'imminente campagna di screening sulla popolazione sarda. Lo screening di massa è in programma a gennaio, dopo la diminuzione delle restrizioni anti-Covid previste per le festività.

Insieme al governatore, interverranno alla conferenza stampa l'assessore della Sanità, Mario Nieddu, il commissario straordinario di Ats-Ares, Massimo Temussi, e il professore Andrea Crisanti.