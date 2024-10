Le gesta dei vandali, soprattutto giovanissimi, che si divertono a distruggere un bene pubblico, storicamente importante per la città, non passano di certo inosservate. Stavolta, nel riprendere le azioni ‘acrobatiche’ di alcuni appassionati di skateboard, si mettono in evidenza i danni perpetrati alle panchine in marmo del Bastione di Saint Remy. C’è chi si esibisce e chi filma, il tutto accade di giorno.

Inutile ribadire che anche un comportamento scorretto di visitatori, turisti o cagliaritani, che per ammirare il panorama mozzafiato dalla terrazza del monumento salgono in piedi sulle lastre, è deleterio: il risultato è abbastanza evidente.

Panchine rotte, oltre che segnate di colore rosso dalla tavola in legno dello skate. Il video riassume la triste situazione: della vicenda è stato informato il sindaco Paolo Truzzu, che promette provvedimenti tramite il Comando di Polizia Municipale, che ha già acquisito frame video e foto per identificare gli autori del gesto.

Ecco il video (in particolare, nelle immagini sottostanti, nella parte finale, si notano anche le acrobazie dei giovani compiute durante il giorno)