Mulattiere e strade sterrate usurate e danneggiate dal continuo passaggio di motocross e quad nelle campagne di Ovodda.

L'amministrazione comunale del centro barbaricino corre ai ripari emettendo un'ordinanza che vieta il transito di tutti i veicoli del genere motocross su questo tipo di strade nel proprio territorio.

Il passaggio di tali mezzi, si legge nel documento, "provoca danno al fondo stradale con possibile dissesto idrogeologico, disturbo della quiete pubblica e pericolo per la fruizione delle strade da parte dei pedoni".

Eventuali deroghe saranno stabilite volta per volta dal Comune dietro versamento di idonea cauzione. L'amministrazione predisporrà inoltre appositi sistemi di videosorveglianza per vigilare che il divieto venga rispettato. Chi non rispetterà l'ordinanza riceverà una sanzione da 849 euro a 3.396 euro e sarà tenuto al ripristino dei luoghi eventualmente danneggiati.