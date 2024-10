Due siti dell'Oristanese sarebbero candidati a ospitare il deposito unico nazionale delle scorie nucleari. Lo sostiene il deputato di Unidos Mauro Pili che riferisce di un sopralluogo segreto di una delegazione di tecnici della Commissone Ispra, Sogin ed Enea, compiuto qualche giorno fa in provincia di Oristano.

"E' evidente che si stanno concentrando le attenzioni sulla Sardegna", afferma il parlamentare sardo.

"Il sopralluogo e' stato pianificato nell'ambito degli approfondimenti che si stanno svolgendo per ridurre al minimo il numero dei siti. Il fatto stesso che sia avvenuto in gran segreto conferma un atteggiamento grave e nefasto dello Stato nei confronti della Sardegna". Secondo Pili, che si dice pronto a dare battaglia, il deposito unico nell'isola e' "un'ipotesi folle che i sardi non accetterebbero mai".