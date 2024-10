Ha manifestato ieri mattina in Piazza d'Italia a Sassari l'assessore della difesa dell'ambiente Donatella Spano, ribadendo la posizione della Regione, in sintonia con i manifestanti, contro l'ipotesi della localizzazione del deposito delle scorie nucleari in Sardegna.

"La contrarietà mia e della Giunta al sito nazionale di stoccaggio delle scorie nucleari in Sardegna persiste chiara e decisa" dichiara la titolare dell'Ambiente. Nella lettera inviata ai Ministri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente ho dettagliato le ragioni per le quali la Sardegna non intende sopportare un tale onere, così contrario alle vocazioni naturali dell'isola. La partecipazione a questa giornata è un'evidente riprova del sentimento che i sardi e questa Giunta regionale nutrono verso la propria terra: nessuna disponibilità all'ipotesi di nuove servitù o gravami contrari alle nostre vocazioni."