Si è introdotta all’interno dell’abitazione di una 62enne che è riuscita a farla scappare a mani vuote. E’ successo nella tarda mattinata di ieri in una casa di viale Sardegna a Villa San Pietro.

La proprietaria di casa, dopo essere riuscita a mettere in fuga la donna, una rumena di 26 anni, ha chiamato i carabinieri che nel pomeriggio sono riusciti a rintracciare e arrestare la nomade, Bianca Lacatus, pluripregiudicata, per tentato furto in abitazione.