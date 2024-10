Momenti di paura si sono vissuti ieri in Via Cedrino a Nuoro, dove in una casa, intorno alle 20:30, è divampato un incendio che si è svulippato forse a causa di una stufa alimentata a gas GPL.

Una delle due anziane presenti ha cercato di spegnere inutilmente il fuoco ed ha riportato lievi ustioni.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la stufa e l'abitazione, che non ha subito particolari danni. A titolo precauzionale è stata richiesta una ambulanza per verificare le condizioni di salute delle due donne, in particolare dell’anziana ustionata.