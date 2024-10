Tragedia nella notte in un'abitazione a Carloforte. Un'anziana, Maria Antonia Di Bernardo, 89 anni, è stata avvolta dalle fiamme, innescate da una candela votiva ed è morta carbonizzata.

Intossicata dal fumo la badante. L'anziana abitava al secondo piano di un'abitazione in via La Valèe, al piano di sotto viveva la badante con i suoi figli. La tragedia è avvenuta intorno alle 22. La badante si era allontanata e aveva lasciato da sola un attimo la pensionata, seduta sua una sedia.

Forse a causa di un movimento improvviso o forse mentre l'anziana tentava di alzarsi, una gamba della sedia si è rotta e la novantenne è finita a terra, trascinandosi dietro una delle candele votive che teneva accese i casa. In pochi istanti i vestiti dell'anziana sono stati avvolti dalle fiamme. La badante e i figli sono subito saliti per vedere cosa stesse accadendo.

Hanno domato in parte il rogo - in queste fasi la badante ha respirato fumo rimanendo intossicata - sul posto intanto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e un'ambulanza del 118, ma ormai per la 89enne non c'era più nulla da fare. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire dettagliatamente l'episodio.