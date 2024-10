Momenti di paura durante la notte a Uras, per un incendio divampato in un appartamento in via Verdi. L'abitazione e quelle attigue - appartenenti ad Area - sono state evacuate in via precauzionale.

Il rogo è divampato intorno all'una in una casa al primo piano. In quel momento c'erano marito, moglie e sei figli. L'abitazione si è subito riempita di fumo, le fiamme hanno interessato una facciata e il balcone dell'abitazione. La famiglia è scappata all'esterno e ha dato l'allarme.

Sul posto sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza alcune bombole di Gpl che si trovavano nel balcone. Evacuate, in via precauzionale, le abitazioni attigue a quella in cui è divampato il rogo. Sul posto è anche intervenuto il sindaco di Uras, Samuele Fenu.

Nel giro di un paio d'ore i vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza le abitazioni. Le varie famiglie sono potute rientrare in casa, l'appartamento coinvolto nell'incendio deve essere nuovamente ispezionato e la famiglia è stata ospitata in un B&B.

All'origine del rogo, secondo i primi accertamenti svolti, ci sarebbe un corto circuito.