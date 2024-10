Un appartamento in balia delle fiamme al secondo piano di una palazzina in piazza Lao Silesu, a Cagliari. Quando i Vigili del fuoco sono intervenuti nel quartiere di Sant'Elia prima della mezzanotte, l'incendio era ancora in corso.

Subito è scattato l'intervento per limitare i danni. Arredi distrutti e mura annerite, ma nessun danno alle persone: gli abitanti dell'appartamento in quel momento non erano in casa. Sono in corso gli accertamenti: il sospetto è che il rogo sia doloso.

Fiamme nella notte anche al Quartiere del Sole, dove sono stati incendiati i carrelli della spesa di un supermercato di via Del Pozzetto. Il rogo ha causato danni anche all'ingresso del market ed il fumo ha invaso i locali. Quasi certamente si è trattato di un raid vandalico.