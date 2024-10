Nell’ambito della quotidiana attività di servizio a tutela delle entrate dello Stato, i militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Arbatax hanno condotto una complessa verifica fiscale nei confronti di un’impresa operante nel settore alimentare.

L’azione delle Fiamme gialle ogliastrine è stata orientata al controllo del corretto assolvimento degli obblighi e delle disposizioni tributarie e ha permesso di constatare che la ditta verificata aveva omesso di dichiarare la reale posizione al Fisco.

L’attività ispettiva, condotta mediante approfonditi accertamenti tributari e moderne tecniche investigative, avrebbe consentito di far emergere ricavi occultati alla tassazione per oltre 715 mila euro e violazioni all’IVA per quasi 90 mila euro nonché l’omessa presentazione di dichiarazioni fiscali obbligatorie.

L’azione ispettiva è rientrante in un piano di contrasto di lotta all’evasione fiscale di più ampio raggio coordinata dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Nuoro e mirata a contrastare, attraverso l’utilizzo di diversi e evoluti strumenti di indagine, forme più gravi e diffuse di evasione e frode fiscale che producono effettivi negativi sull’economia del territorio, favorendo la concorrenza sleale tra imprese.