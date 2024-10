Scoperto in flagranza di reato proprio mentre abbandonava dal suo automezzo, un furgone, una quantità di poliuretano e scarti edili nelle campagne di Decimomannu. Così, i Carabinieri della Compagnia di Iglesias, hanno denunciato un cittadino romeno di 55 anni, residente in un paese del Sud Sardegna, per il reato di attività di gestione rifiuti non autorizzata.

In più, c’è un’aggravante: il soggetto è titolare di una ditta individuale che si occupa dello smaltimento di rifiuti, circostanza per la quale è prevista, appunto, l’inasprimento della pena.

L’episodio è avvenuto in località “I Fari”, la pattuglia dei militari ha fermato il 55enne proprio durante l’attività illecita: è scattata la denuncia penale, sequestro del mezzo, messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.