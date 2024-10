Continua l’attività della Squadra Amministrativa della Questura di Sassari che nei giorni scorsi, unitamente a personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Sassari e Cagliari, ha eseguito un controllo presso un esercizio autorizzato all’attività di internet point e di sala giochi a Sassari.

Gli agenti hanno accertato che il locale era invece adibito a centro di raccolta scommesse, benché privo di concessione pubblica e di licenza del Questore.

Per il titolare e la commessa è scattata la denuncia, mentre i computer utilizzati dagli scommettitori sono stati sequestrati in via amministrativa.

Oltre alla contestazione penale, il titolare dell’esercizio dovrà rispondere anche delle violazioni alla disciplina del gioco, per le quali procederà l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, e che prevedono l’irrogazione di sanzioni amministrative.

L’esercizio di raccolta di scommesse in mancanza della licenza, prevede a carico dei gestori, una sanzione penale della reclusione sino a tre anni e per i clienti, se sorpresi in attività di gioco, una sanzione amministrativa.