E’ stato scoperto all’aeroporto di Elams con 45 chili di extra bagaglio pagato tra pietre e sassi rubati nelle spiagge di Masua, sulla costa di Iglesias, e di Is Arutas (Oristano).

La notizia è stata diffusa dalla pagina Facebook "Sardegna rubata e depredata", e riguarda un turista italiano in vacanza in Sardegna.

“Grazie per la visita e a mai più rivederci speriamo”, commentano dalla pagina. Il tutto è stato sequestrato e riportato nelle varie spiagge.

Per il momento, per il turista non sono scattati provvedimenti o sanzioni, come precisano dall’Ansa.