Continuano i servizi predisposti nel mese di febbraio dal Comando Provinciale di Nuoro volti a verificare il regolare impiego di lavoratori subordinati e prevenire gli incidenti sul luogo di lavoro.

I Carabinieri della Compagnia di Isili unitamente ai colleghi del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Nuoro, hanno effettuato dei controlli a carico di alcune aziende che si occupano del trasporto di merci per conto terzi, riscontrando diverse violazione penali ed amministrative.

Nello specifico, a seguito di una verifica effettuata nel territorio del comune di Laconi, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, un 45enne amministratore unico della ditta per la violazione di cui all’art. 29, comma 1, del d.lgs. 81/2008, per l’omessa valutazione dei rischi e la mancata elaborazione del relativo documento aziendale connesso all’impiego di cinque autisti.

A carico del datore di lavoro è stata contestata anche la violazione amministrativa, per l’art.3, D.L. 12/2002, comma 3, come modificato dall’art. 22 del d.lgs. 151/2015, per avere impiegato un lavoratore “in nero”. Sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi € 3.000, previste ammende da € 2.792 a € 7.147 ed effettuati recuperi contributivi pari a € 500,00.