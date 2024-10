Hanno rubato oro e gioielli per un valore di settemila euro. I due ladri d’appartamento sono stati identificati dai carabinieri e denunciati.

I due avrebbero agito separatamente e in due differenti episodi. Sarebbero entrati in altrettanti appartamenti per fare razzia di gioielli e monili d’oro. I due avrebbero rubato oggetti del valore di settemila euro. I proprietari di casa hanno immediatamente presentato denuncia e i carabinieri hanno fatto partire le indagini monitorando i ComproOro. E infatti proprio nei punti vendita i militari hanno recuperato gran parte della refurtiva – che verrà restituita ai proprietari – e rintracciato i malviventi.





I carabinieri della stazione di Santa Maria Navarrese danno alcuni consigli utili per prevenire i furti:

- Illuminate con particolare attenzione l'ingresso e le zone buie;

- Fate conoscenza con i vicini e scambiatevi i numeri di telefono per contatti in caso di necessità;

- Ad eccezione delle persone di assoluta fiducia non fornite notizie relative ai vostri spostamenti, soprattutto in caso di assenze prolungate, e attenzione alle informazioni veicolate attraverso i social;

- Nei casi di breve assenza lasciate accesa una luce o la tv;

- Valutate l’installazione di sistemi attivi e passivi (antifurti, videosorveglianza, grate);

- Non lasciate mai la chiave sotto lo zerbino o in altri posti facilmente intuibili;

- Non fate lasciare biglietti attaccati alla porta perché indicano la vostra assenza;

- Svuotate spesso la cassetta della posta, o fatelo fare da persone di fiducia in caso di assenze, per manifestare una presenza costante.

Se la serratura è stata manomessa o la porta è socchiusa non entrate in casa e chiamate immediatamente il 112. Comunque, se una volta entrati vi rendete conto che la vostra casa è stata violata, non toccate nulla per non inquinare eventuali tracce e telefonate subito al Pronto Intervento. Ricordatevi di fotografate gli oggetti di valore annotando i dati considerati utili in caso di furto.