Al bar o a fare la spesa, addirittura per uno di loro l’assenza dalla scrivania dell’ufficio comunale era dovuta ad un ‘doppio lavoro’, all’interno di un autonoleggio della sorella.

La vergognosa situazione è stata però smascherata dagli investigatori della Guardia di Finanza della Tenenza di Sassari, che hanno denunciato per ora 2 persone, dipendenti del municipio algherese: l’accusa è di truffa ai danni dello Stato e ora risultano sospesi dal lavoro su disposizione del Gip del Tribunale di Sassari.

I Finanzieri della Compagnia di Alghero hanno tenuto d’occhio con telecamere nascoste ed appostamenti il comportamento dei tre “furbetti” che sistematicamente trascorrevano le mattinate fuori dal posto di lavoro, senza timbrare il cartellino all'uscita.

Per i primi due indagati il Gip ha disposto la sospensione dai pubblici uffici, mentre per il terzo non è stato necessario perché, dopo l'interrogatorio, si è autosospeso dal lavoro chiedendo e ottenendo dal Comune un periodo di aspettativa non retribuita.