Stamattina a Teulada, a conclusione di un’efficace attività investigativa, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per il reato di furto in abitazione due uomini del posto, rispettivamente di 53 e 27 anni. Il primo svolge attività di pescatore ed è già conosciuto dai militari, il secondo fa il cuoco ed è incensurato.

Due mesi fa ignoti si erano introdotti all’interno del ricovero per attrezzi dell’abitazione di un 69enne pensionato, incensurato, originario di Genova ma residente a Teulada, e avevano portato via attrezzatura da lavoro e da giardino (tra cui una motosega, idro-pulitrice, booster, saldatrice, elettropompa) per un consistente danno economico.

La Procura di Cagliari, nell’ambito del procedimento che era stato così innescato, condividendo le prime risultanze investigative e i sospetti sui due, li iscriveva sul registro degli indagati. A conclusione dell’indagine, in data odierna veniva eseguita una perquisizione locale a carico dei due, a seguito della quale, nell’abitazione del più anziano veniva rinvenuta gran parte della refurtiva, che veniva restituita al legittimo proprietario. Si è arrivati in tal modo alla certezza sulla validità dei sospetti iniziali.