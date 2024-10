Dieci lavoratori in nero, di cui la maggior parte romeni, sono stati scoperti dai carabinieri in due aziende agricole in Ogliastra.

Alla prima è stato elevato un verbale per un ammontare di 38.250 euro, la seconda ha ricevuto un sanzione di 27.525 euro. I due imprenditori dovranno pagare le multe elevate e, inoltre, regolarizzarli e pagare i contributi previdenziali e assistenziali, rispettivamente di 8mila e 3mila euro.

Le multe sono scattate al termine di una serie di ispezioni che hanno riguardato aziende nei territori di Jerzu, Cardedu e Tertenia da parte dei Carabinieri della compagnia di Jerzu e del Nucleo operativo dei Carabinieri unitamente al personale civile per contrastare lo sfruttamento del lavoro.