Terza piantagione rinvenuta dalla Polizia di Stato negli ultimi 30 giorni: un altro giovane in manette.

In particolare, le squadre mobili delle Questure di Nuoro e Oristano hanno dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di A.S., di Oliena, in quanto ritenuto dagli investigatori proprietario della piantagione costituita da 850 piante, rinvenuta e sequestrata qualche giorno fa nelle campagne di Oliena. Nell’occasione venne anche arrestato un uomo di 54 anni residente a Mamoiada, che sarebbe stato colto in flagranza di reato mentre innaffiava le piante.

Durante le fasi di esecuzione della misura cautelare, i poliziotti, così come da loro riferito, hanno anche effettuato alcune perquisizioni, a seguito delle quali, è stata rivenuta nei pressi dell’Agriturismo in disuso “Su Mugrone”, sito in agro di Oliena, una nuova piantagione costituita da circa 150 piante già in infiorescenza e pronte ad essere raccolte.

Le piante, irrigate da un impianto a goccia, sono state sequestrate unitamente a bidoni di fertilizzante e all’attrezzatura necessaria per curarle.

Nell’abitazione del giovane sono stati inoltre rinvenuti nove fucili e una pistola, tutti legalmente detenuti, ma ugualmente sottoposti a sequestro cautelare dagli agenti.

Negli ultimi 30 giorni, dunque, le Squadre Mobili di Nuoro e Oristano hanno arrestato tre persone ed individuano ed estirpato un totale di quasi 4.000 piante che, essiccate e vendute al dettaglio, avrebbero consentito di guadagnare ingenti somme di denaro.