E’ di circa tre milioni di euro il valore dei beni sequestrati dalla Guardia di finanza di Cagliari a un’organizzazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti, con base a Sestu.

Dalle indagini condotte dalla squadra mobile negli ultimi due anni è stato scoperto un sodalizio dedito all’acquisto di partite di droga, capeggiato da I.P., 54enne di Sestu, arrivando anche al sequestro di 25 chilogrammi di cocaina, nell’ottobre del 2013.

Gli specialisti del G.I.C.O. hanno ricostruito l’intero patrimonio dell’organizzazione e individuato vari prestanome.

Dalle stesse indagini svolte, è, infatti, emerso che il principale esponente del sodalizio, in 30 anni, pur non avendo dichiarato redditi o avendone dichiarati in misura esigua, direttamente o indirettamente, ha effettuato investimenti in attività commerciali e in immobili, provvedendo a intestare fittiziamente i beni a terze persone.

Gli stessi prestanome non avevano redditi sufficienti a giustificare il volume delle transazioni immobiliari e finanziarie effettuate.

Inoltre, il sequestro ha riguardato anche i beni di tre aziende di Elmas e di Sestu. Si tratta di società costituite e alimentate con capitali e beni di origine illecita, che risultano titolari di numerosi fabbricati e terreni.

Complessivamente sono stati sottoposti a sequestro 10 appartamenti/ville, 34 terreni, 18 rapporti di natura finanziaria (conti correnti, titoli, polizze), 11 cavalli e un’autovettura.