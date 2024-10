Nella giornata del 12 agosto scorso a Bari Sardo gli agenti di Polizia dei Commissariati di Lanusei e Tortolì, unitamente agli uomini del Nucleo Investigativo del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Lanusei, hanno tratto in arresto due ogliastrini, di cui non sono state rese note le generalità, colti in flagranza dei reati di coltivazione di sostanze stupefacenti.

Gli operanti, in località Geperarci, percepivano un acre odore di sostanza stupefacente del tipo Marijuana, proveniente da una radura circondata da una folta vegetazione. Conseguentemente, perlustravano a fondo la zona rinvenendo al suo interno una fitta piantagione di marijuana, poi risultata fra le più rilevanti in Ogliastra, per numero di piante circa 1478, di diverso stadio di sviluppo.

Il sito destinato alla coltivazione della Cannabis, esteso per oltre 2.000 metri quadrati, era stato allestito e distinto in diversi settori, ricavati all’interno della vegetazione boscata. I settori coltivati erano collegati e serviti da un sofisticato sistema di fertirrigazione, costituito da diverse centinaia di metri di tubazioni di vario diametro, in polietilene, in cui decorreva l’acqua accumulata in tre voluminosi serbatoi. I poliziotti hanno anche trovato anche due foto-trappole per controllare gli accessi e diversi contenitori di concime.

Presenti anche 489 cime di pianta, con boccioli maturi, in diverso stato di essiccazione.

I due “coltivatori diretti” sono stati sopresi proprio mentre tagliavano le piante, intenti a dialogare tra di loro sulle modalità di lavorazione. Da qui l’arresto e il loro accompagnamento presso la casa Circondariale di Lanusei a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.





La Polizia di Stato e il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale continueranno la proficua collaborazione anche nei prossimi giorni per il conseguimento delle rispettive finalità istituzionali.