Ieri a Sinnai, i Carabinieri del Nas di Cagliari, in esito ad un’attività d’indagine scaturita dalla segnalazione di privato cittadino presso la locale Stazione dell’Arma, hanno denunciato in stato di libertà per frode in commercio un 50enne di Cagliari, amministratore di una società che commercializza carni. Da una mirata attività ispettiva emergeva infatti che tale ditta aveva rivenduto all’ingrosso a un altro commerciante delle partite di carni bovine fresche con peso effettivo inferiore a quanto dichiarato nella documentazione di accompagnamento/fiscale.

I militari operanti, dopo il riscontro del peso effettuato a destinazione, cioè presso la vittima della frode commerciale, hanno proceduto al sequestro penale di complessivi kg 248 di carni bovine, a fronte di kg 283 dichiarati nei citati documenti, per un valore commerciale approssimativo di 6mila euro.

A breve la vittima potrà recuperare e commercializzare gli alimenti sequestrati, così da non aggiungere danno al danno, una volta che l’autorità giudiziaria abbia definito se occorrano ulteriori elementi probatori o se le operazioni di pesatura compiute dai carabinieri del Nas siano sufficienti a cristallizzare l’esistenza dell’avvenuta cessione di un quantitativo di merce inferiore a quella dichiarata e remunerata.