I militari della tenenza di Sanluri hanno hanno constatato una rilevante evasione fiscale di 2 milioni e mezzo di euro da parte di un medico di Cagliari.

Gli accertamenti da parte delle Fiamme gialle hanno consentito di appurare, tramite l’acquisizione e l’esame di 23.300 ricette e 600 piani terapeutici, presso gli ambulatori privati del medico, e, quindi, al di fuori dei centri sanitari appositamente autorizzati dalla Regione, di prescrizioni del servizio sanitario nazionale con codice di esenzione totale al pagamento del ticket, nonché piani curativi per la somministrazione di costosi farmaci totalmente a carico dello stesso servizio sanitario pubblico, quantificando un danno erariale di oltre 1 milione di euro.

L’intento evasivo è stato conseguito attraverso la costituzione di una società ad hoc, appositamente creata, dunque, per non dichiarare direttamente i compensi percepiti nell’esercizio della libera professione esercitata in 4 studi medici.