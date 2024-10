Prosegue l’attività di controllo del territorio della Polizia finalizzato al contrasto del traffico e coltivazione di sostanze stupefacenti nella provincia di Nuoro.

Nella serata di ieri gli agenti del Commissariato di Siniscola, in località “Fruncu e Oche”, alla periferia di Siniscola, hanno scoperto una vasta piantagione di cannabis indica, impiantata in prossimità del letto di un torrente e nascosta da un folto canneto e arrestato un uomo di 42 anni.

Nello specifico, in un’area di circa 500 metri quadri i poliziotti hanno trovato 640 piante di marijuana, che ormai avevano raggiunto la piena maturazione con una folta infiorescenza, pronta per essere raccolta.

Nel terreno gli agenti hanno anche rinvenuto circa 100 chilogrammi di infiorescenza stesa su teli di plastica in fase di essicazione e pronta per lo smercio, e una serie di strumenti, solventi e concimi utilizzati dai coltivatori per migliorare la resa del prodotto. La piantagione era alimentata con un sistema di irrigazione, che si approvvigionava dalla rete idrica della zona.

I poliziotti nel corso del sopralluogo hanno sorpreso l’uomo che alla vista degli agenti ha tentato la fuga tra le campagne circostanti. Immediatamente sono scattate le ricerche di B.L., pregiudicato, oggi arrestato con l’accusa di coltivazione di sostanza stupefacente.

L’uomo, su disposizione dell’A.G., è stato temporaneamente tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa di successive determinazioni giudiziali.

“La piantagione è l’ennesima ritrovata nelle campagne della Baronia, a riprova della diffusione del fenomeno che garantisce facili e lucrosi guadagni alla criminalità locale”, ha detto la Polizia.