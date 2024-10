Incidente stradale questa sera a Pirri. Un motociclista 40enne di Selargius mentre percorreva la via Santa Maria Chiara alla guida di una moto Yamaha cadeva a terra a causa dell'apertura di una portiera di un veicolo che si trovava in sosta.

Il veicolo, una Lancia Y, risultava sprovvista di assicurazione e per questo motivo veniva sequestrata. Il conducente dell'auto veniva anche sanzionato per aver aperto la portiera senza rispettare le cautele per il motociclo in transito.

Il motociclista veniva soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato con assegnato codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Marino. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso.