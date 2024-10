Un motociclista di 43 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di in un incidente stradale avvenuto nella notte a Cagliari.

L’uomo, in sella a uno scooter, secondo una prima ricostruzione, stava percorrendo via Lai quando arrivato all'incrocio con via Pais è stato centrato in pieno da un'auto, finendo a terra. In ospedale i medici viste le gravi condizioni hanno dovuto amputare la gamba del 43enne.