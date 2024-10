“Ringrazieremo a lungo un tale signor Covid che ci ha permesso di fare ben tre mesi di ferie. Ci siamo rilassati, sempre con un buon bicchiere in mano. Ma, siccome le ferie non sono mai troppe, ora ringraziamo il signor Fire che ha pensato bene di mettere uno scooter davanti alla nostra porta e di dargli fuoco. Per cause di forza maggiore ancora un po’ di giornate libere per noi, ne avevamo bisogno. La voglia di scherzare rimane sempre, la voglia di fare ancora di più. Riapriremo presto, vi terremo aggiornati. Saremo sorridenti più che mai e inviteremo al tavolo i signori Fire e Covid, senza distanziamento sociale. Ogni riferimento a persone citate è puramente casuale”.

Vetrina, porta di ingresso, facciata esterna e parte del pavimento interno al locale: le fiamme, per fortuna, non hanno distrutto totalmente il ristorante in piazza Galilei, a Cagliari, ma la rabbia è davvero tanta.

Soprattutto perché, come si evince dal post pubblico pubblicato sulla pagina del noto ristorante, l’emergenza sanitaria aveva già fatto abbondantemente danni economici dovuti allo stop forzato dell’attività.

Sul grave episodio indaga la Questura di Cagliari, mentre al momento non si esclude ovviamente il gesto doloso. Lo scooter è risultato rubato: alla titolare del ristorante purtroppo è toccato fare la conta dei danni subiti, stimati a parecchie migliaia di euro.