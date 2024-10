Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa 115, una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta intorno alle 13:40 sulla strada provinciale 16, in territorio del comune di Maracalagonis (CA) per un incidente stradale dove per cause ancora da accertare, un'autovettura ha tamponato un motocarro, un'Ape della Piaggio che è finita fuori strada e il conducente è rimasto gravemente ferito e incastrato all'interno.

Gli operatori della squadra VVF all"arrivo sul posto hanno provveduto ad estrarre il conducente dal motocarro affidandolo ai soccorsi medico sanitari inviati dal servizio di emergenza del 118 sul posto con ambulanze che hanno effettuato il trasporto in ospedale in codice rosso.

Il personale della squadra VVF ha provveduto anche alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

La strada è stata temporaneamente interdetta alla circolazione stradale per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale del comune di Maracalagonis per gli accertamenti e i rilievi di legge.