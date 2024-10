L’allarme è stato lanciato questa mattina intorno alle 7:40 alla sala operativa dei Vigili del Fuoco.

Un’autovettura e un trattore agricolo, per cause ancora in corso di accertamento, si scontro scontrati mentre percorrevano la statale 196 proprio alle porte di Serramanna. Il mezzo agricolo si è ribaltato ed è finito fuori strada.

I conducenti dei due mezzi sono stati soccorsi dagli operatori sanitari del 118 per poi essere trasportati in ospedale in codice giallo.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza di tutta l’area.

Per gli accertamenti e i rilievi di legge sono intervenuti i Carabinieri del nucleo Radiomobile di Sanluri.