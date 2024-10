Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari, intorno alle 13.30, in via del Canneto, a Pirri.

La squadra di pronto intervento, allertata dalla sala operativa del 115, è intervenuta per un incidente stradale, dove sono rimasti coinvolti un autocarro che all'impatto si è riversato su un fianco e un’autovettura.

Due i feriti, non in pericolo di vita, soccorsi dagli operatori sanitari del 118 e trasportati al Marino e al Santissima Trinità, mentre i soccorritori hanno provveduto a mettere in sicurezza la strada, rimasta bloccata al traffico per un’ora circa. Sul posto anche la Radiomobile dei Carabinieri e la Polizia Municipale per gli accertamenti di legge.