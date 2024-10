Incidente stradale, questo pomeriggio, sulla strada statale 125 presso il bivio per Capo Coda Cavallo. Una Renault Clio e una moto Ducati, per cause in corso di accertamento, sono andate in collisione.

Tre le persone coinvolte nel drammatico scontro, una donna di 29 anni, di nazionalità Slovacca, (conducente dell'auto) con altre due persone a bordo e un giovane in sella alla moto, residente, a Monte Petrosu, appena 20enne.

Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Siniscola e il personale sanitario del 118. Per il centauro è stato disposto il suo trasporto con l'elisoccorso presso l'ospedale di Nuoro: è tuttora in codice rosso.