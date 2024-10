Incidente mortale a Orosei nel primo pomeriggio di oggi.

Un pensionato del posto, Pietrino Cucca, di 84 anni, al volante di una Fiat Doblò, è andato a sbattere contro un camioncino Iveco sulla strada tra Orosei e Siniscola ed è morto sul colpo.

Quando i medici del 118 sono arrivati sul posto, per l'uomo non c'era più nulla da fare. Ferito invece l'autista del camioncino, che è stato trasportato in ambulanza all'ospedale San Francesco di Nuoro.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Siniscola.